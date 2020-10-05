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Светотехнический завод "ИОНОС"
Предприятие осуществляет производство светодиодных светильников для снабжения предприятий и организаций по всей России. Основное направление деятельности - производство серийной светотехники, контрактное производство, разработка светодиодных светильников. Мы нацелены на долгосрочную, продуктивную работу.
Производство уличного, промышленного и офисно-административного светодиодного освещения.Подробнее
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НовостиВсе новости
5 октября 2020ИОНОС и ДГТУ заключили договор о сотрудничестве.
21 августа 2020Готовится отгрузка на Атомную Электростанцию.